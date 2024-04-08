أمانة منطقة القصيم وبلدياتها تطلق أكثر من 47 فعالية خلال عيد الفطر المبارك لعام 1445هـ

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أنهت أمانة منطقة القصيم والبلديات التابعة لها استعداداتها للاحتفاء بعيد الفطر المبارك لعام 1445هـ من خلال حزمة من البرامج والتجهيزات والفعاليات بجميع مدن ومحافظات المنطقة وذلك في إطار جهودها الهادفة إلى نشر البهجة والسرور في جميع أنحاء المنطقة وتوفير وجهات ترفيهية متنوعة للسكان والزوار.

وذكرت الأمانة أن احتفالات عيد الفطر بالمنطقة سوف تشمل تنفيذ أكثر من 47 فعالية لعدة أيام، وتتمثّل في أنشطة ثقافية وفلكلورات شعبية، وتأتي روزنامة فعاليات أمانة منطقة القصيم في سياق دورها الهادف إلى تفعيل الأماكن العامة في المنطقة، حيث سخّرت الأمانة جميع الجهود والموارد اللازمة لتهيئة الحدائق والمتنزهات والساحات البلدية، وأماكن إقامة الفعاليات في جميع المواقع بمنطقة القصيم ومحافظاتها، وذلك لاستقبال الزائرين والمرتادين خلال أيام العيد.