أمانة منطقة تبوك تستعد للاحتفال بالعيد بتنظيم حزمة من الفعاليات

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كشفت أمانة منطقة تبوك وبلدياتها التابعة عن أبرز استعداداتها لعيد الفطر المبارك، وذلك بتهيئة وتجهيز يقارب من ٢٠٠ حديقة ومضمار وواجهة بحرية، وتكثيف أعمال النظافة والصيانة لساحات ومواقف المصليات والجوامع.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة يحيى الجراح أن الأمانة وبلدياتها التابعة وضعت خطة عمل لنظافة 339 ساحة وموقف للمصليات والجوامع التي تقام فيها صلاة عيد الفطر، إضافة إلى تهيئة 142 حديقة عامة، و 39 مضمار مشاة ، وتهيئة 14 واجهة بحرية.

وأشار إلى أن أعمال الاحتفاء بالعيد شملت تركيب 15 ألف متر طولي من مدات الزينة، و15 مجسماً مضيئاً، ونشر تهاني العيد على 40 لوحة إعلانية، في تبوك ومحافظاتها ومراكزها التابعة , كما تم الانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة لتنفيذ 37 فعالية للاحتفال بالعيد تشمل عروضاً شعبية وفرق أطفال وأوبريتات وطنية تقام في مدينة تبوك وعدد من محافظات المنطقة ومراكزها التابعة.

وفي سياق متصل أوضح الجراح أن الحديقة المركزية بمدينة تبوك ستحتضن أول أيام العيد عروضًا فنية متنوعة تحت عنوان “أوبريت فرحة العيد”، كما سيكون هناك لوحات تراثية واستعراضية وعروض الصوت والصورة بالتزامن مع إطلاق الألعاب النارية.

أما جادة الأمير فهد بن سلطان، فستزهو في ثاني أيام العيد بفرق شعبية وخطاطين ورسامين وعروض فنية ، بالإضافة إلى فعاليات المسرح والحرف اليدوية وأنشطة الأطفال وركن الورد، وغيرها من الفعاليات المتنوعة.