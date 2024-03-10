أمانة منطقة تبوك تكمل استعداداتها للاحتفاء بيوم العلم للمملكة

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أكملت أمانة تبوك استعداداتها للاحتفاء بيوم العلم للمملكة الذي يصادف يوم غدٍ، تعبيراً عن مشاعر الاعتزاز والفخر بهذا الوطن الغالي، وتعزيز معاني الولاء تحت راية التوحيد.

وتوشحت شوارع تبوك وميادينها بعلم المملكة، إلى جانب إنارة مبنى الأمانة باللون الأخضر.

وأوضح مدير الإدارة العامة للتميز والتواصل المؤسسي بالأمانة المهندس محمد عسيري أن الأمانة وبلدياتها التابعة قامت بتركيب مايقارب (4000) علم على الطرقات الرئيسية والميادين، وأضاف، أنه تم عرض تصاميم للعلم السعودي على الشاشات الإلكترونية واللوحات الإعلانية وإنارة طرقات المدينة الرئيسية بإضاءات الزينة الخضراء وعروض مضيئة تجسد العلم السعودي على مبنى الأمانة للاحتفاء بهذه الذكرى الغالية على قلوب الجميع.