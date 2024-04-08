أمانة منطقة جازان تنفّذ 2927 جولة رقابية صحية بأبو عريش

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نفّذت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية محافظة أبو عريش خلال شهر مارس الماضي 2927 جولةً رقابيةً صحيةً على المراكز التجارية، والمنشآت الغذائية، والمحال الصحية، والأسواق، والمطاعم بالمحافظة، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية على جميع المحال التجارية، والغذائية، والتزامهم بالاشتراطات الصحية.

وأوضح رئيس بلدية محافظة أبو عريش المهندس أحمد بن عبدالله حكمي، أن الجولات الرقابية أسفر عنها مصادرة 1390 كجم من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك، وإغلاق 10 محال تجارية لمخالفتها الاشتراطات البلدية، وتحرير 1968 مخالفة لعددٍ من المحال التجارية، والأسواق لمخالفتها الاشتراطات البلدية، وأنظمة صحة البيئة، فيما بلغ عدد الطلبات المعتمدة لتراخيص المحال 85 طلبًا.

وأكّد أن البلدية مستمرة في تكثيف الجولات الرقابية على الأسواق والمنشآت التجارية؛ لتعزيز السلامة الغذائية، داعيًا الجميع عند وجود ملاحظات أو شكاوى تتعلق بالخدمات البلدية التواصل عبر الرقم الموحد 940.