أمانة منطقة حائل تُشارك في معرض العقارات الدولي بنسخته العشرين بدبي

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تشارك أمانة حائل بجناح وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في معرض العقارات الدولي “IPS ” بنسخته العشرين والمقام بمركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة (27 – 29 فبراير 2024).

وقدمت أمانة حائل بالمعرض الذي شهد حضور العديد من الزوار من الخبراء والمطورين العقاريين على مستوى أكثر من 45 دولة نموذج من الفرص الاستثمارية التي تزخر بها حائل والمتوافقة مع الخطة الإستراتيجية للأمانة وأبرز المميزات النسبية التي تحظى بها المنطقة، ومقوماتها الاستثمارية واللوجستية ، بالإضافة إلى استعراض المقومات الزراعية والاقتصادية والسياحية ، والأماكن التراثية والأثرية التي تم تسجيلها في اليونسكو؛ مما يجعل حائل مكانًا جاذباً لمستقبل الاستثمار الواعد، في استقطاب المستثمرين والشركات الكبرى في العقار ولتكون حائل على مصاف المدن الأولى في المملكة.

يُذكر أنّ معرض العقارات الدولي IPS يستعرض أهم مشاريع العقارات المحلية والعالمية في المنطقة والشرق الأوسط، ويسلط الضوء على أحدث الاتجاهات والأحداث العالمية في صناعة العقارات، واستعراض المشاريع العقارية التجارية والسكنية، ويستقطب المعرض ما يزيد عن 100 عارض عقاري من أكثر من 45 دولة حول العالم لتعزيز سبل العمل المشترك والتعاون الدولي وفتح آفاق جديدة للقطاع العقاري الدولي.