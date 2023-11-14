“أمانة نجران” تطرح 15 فرصة استثمارية بمركز بئر عسكر

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أعلنت أمانة منطقة نجران ممثلة في بلدية بئر عسكر عن طرح 15 فرصة استثمارية في مواقع متعددة، وذلك عبر بوابة الاستثمار البلدي “فرص”.

وتتضمن الفرص المطروحة: إنشاء وتشغيل وصيانة 8 مجمعات تجارية سكنية، ومنتجعات سياحية، ومستوصف، ومركزاً للفعاليات، ومدرسة أهلية، وإنشاء وتشغيل مستودع أعلاف، وإنشاء وصيانة محطة وقود، وتشغيل وصيانة مسلخ.

وأوضحت الأمانة، أن آخر موعد لشراء الكراسة وتقديم العطاءات 31 / 12 / 2023م، الساعة السابعة صباحاً، فيما سيتم فتح المظاريف في اليوم نفسه عند العاشرة صباحاً، داعيةً المستثمرين الراغبين بالتنافس إلى الاطلاع على الفرص، وتفاصيل المنافسة من خلال تطبيق الاستثمار البلدي “فرص”.