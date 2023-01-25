أمانة نجران تنفذ 12 جولة ميدانية رقابية للتأكد من التزام مقاولي الصيانة بمعايير الجودة والسلامة

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نفذت أمانة منطقة نجران خلال الشهر الجاري، 12 جولة ميدانية رقابية، على مشاريع صيانة الطرق بالمنطقة، شملت الإشراف على أعمال الإسفلت بأحياء الخالدية والفهد والفيصلية.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة منطقة نجران عبدالله آل فاضل أن الأمانة شكلت مؤخرًا فرقًا فنية، وهندسية، وميدانية، من الكوادر البشرية المتخصصة؛ لتنفيذ خطة صيانة الطرق والمحاور والشوارع الرئيسة بالمنطقة، وإجراء أعمال صيانة الإسفلت والأرصفة في مختلف المواقع، ومتابعة أعمال الصيانة والتأكد من التزام المقاولين المنفذين لأعمال صيانة الطرق بمعايير الجودة والسلامة، مشيرًا إلى معالجة الفرق الميدانية لـ 29 حفرية خلال جولاتها الرقابية.