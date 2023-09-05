أمراء ووزراء ومسؤولون يشرفون حفل زفاف نايف بن عبود

المناطق_ماهر عبدالوهاب

أحتفل الشيخ محمد بن نايف بن عبود وأبنائه بزفاف إبنهم نايف بن عبود على كريمة الشيخ مطلق بن جزاء الفالح رحمه الله بفندق الريتز كارلتون بجدة وذلك بحضور عددا” كبيرا” من أصحاب السمو الأمراء وأصحاب المعالي الوزراء والمسؤولين والسعادة السفراء ورجال الأعمال وأقارب وأصدقاء العروسين وأعيان ووجهاء مدينة جدة.

هذا وتقدم أصحاب السمو الأمراء محافظ مدينة جدة صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي آل سعود و صاحب السمو الامير خالد بن منصور بن جلوي آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبدالله بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود و صاحب السمو الأمير محمد بن تركي بن جلوي آل سعود وصاحب السمو الملكي الأميرفيصل بن سلطان العبدالله الفيصل آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير طلال بن محمد العبدالله الفيصل آل سعود وصاحب السمو الأمير فيصل بن محمد بن سعد آل سعود وكيل امارة منطقه مكه للحقوق وصاحب السمو الملكي الامير سعود بن عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن تركي بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن محمد العبدالله الفيصل آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن محمد العبدالله الفيصل آل سعود و صاحب السمو الأمير سعود بن خالد بن منصور بن جلوي آل سعود وصاحب السمو الأمير خالد بن عبدالله بن منصور بن جلوي آل سعود وصاحب السمو الأمير فهد بن سعود بن جلوي آل سعود.