أمرابط يتوج بطلا للدوري اليوناني رفقة أيك أثينا

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توج الدولي المغربي نور الدين أمرابط بلقب الدوري اليوناني، رفقة ناديه أيك أثينا، للمرة 13 في تاريخه، وذلك بعد فوزه يوم أمس الأحد على فريق فولوس بأربعة أهداف دون رد في الجولة العاشرة والأخيرة من الدور الحاسم لدوري السوبر اليوناني.

وقد خاض النجم المغربي أمرابط مشوارا مميزا حيث ساهم مع فريقه في حجز مقعد بشكل رسمي في الدور التمهيدي من دوري أبطال أوروبا، كما ساهم بشكل كبير في هذا الإنجاز حيث سجل 7 أهداف و 4 تمريرات حاسمة في الدوري المحلي.

ويشار إلى أن الدولي المغربي السابق، يرتبط بعقد يمتد لموسميْن مع الفريق اليوناني، بعد خوضه عدة تجارب في كل من تركيا وإسبانيا وإنجلترا والسعودية.