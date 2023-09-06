أمريكا تفرض عقوبات على شقيق قائد “الدعم السريع” بالسودان

المناطق_وكالات

فرضت الولايات المتحدة الأميركية اليوم الأربعاء عقوبات على شقيق حمدتي عبدالرحيم حمدان دقلو نائب قائد قوات الدعم السريع في السودان.

حيث قالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان صدر اليوم الأربعاء أنها فرضت العقوبات على عبد الرحيم حمدان دقلو “بسبب قيادته لقوات الدعم السريع، والتورط في أعمال عنف وانتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك مذابح تستهدف المدنيين وجرائم القتل العرقية واستخدام العنف الجنسي”.وأوضحت الوزارة في بيانها، أنه سيتم حظر وصول عبد الرحيم حمدان دقلو إلى جميع الممتلكات والمصالح التي تحمل اسمه في الولايات المتحدة.

من جانبه، علّق وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان نيلسون، على فرض هذه العقوبات، قائلا إنها “تظهر التزام الوزارة بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة والواسعة النطاق لحقوق الإنسان في السودان”.

في سياق متصل، أكدت قوات الدعم السريع السودانية، يوم الاثنين الماضي، أن مشاركة وفدها في اجتماع “إيغاد” في أديس أبابا، جاء “إيمانًا بضرورة التوصل إلى حل سلمي يمكن وقف الحرب من خلاله، ويمهد الطريق لحوار سياسي شامل يعالج جذور الأزمة السودانية”.

وأعربت الدعم السريع، في بيانها، عن اندهاشها من مقاطعة وفد القوات المسلحة للجلسة الأولى بذرائع وصفتها بالواهية وغير الموضوعية، رغم وصوله لأديس أبابا، مشددة على أن هذا التصرف يكشف عن أن القرار داخل المؤسسة العسكرية “مختطف وأن هناك مراكز متعددة لاتخاذ القرار في داخلها تسعى لإطالة أمد الحرب وعرقلة المساعي الحميدة كافة، التي يبذلها أشقاء وأصدقاء السودان”.

ويعاني السودان منذ 15أبريل/ نيسان الماضي، حين اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من السودان، تركزت معظمها في العاصمة، ما أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى بين المدنيين.