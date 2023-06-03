أمطار غزيرة وبرد على عدة مناطق خلال الـ 24 القادمة

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توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، حالة من التقلبات الجوية خلال الـ 24 ساعة القادمة على عدد من المناطق.

حالة مطرية

وقال الحصيني، عبر حسابه في “تويتر”: “متوقع خلال الـ 24 ساعة القادمة من اليوم السبت 1444/11/14 هـ – إلى صباح الأحد 1444/11/15 هـ، هطول أمطار متفاوتة من مكان إلى أخر من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد على أجزاء من مناطق مكة والمدينة والباحة وعسير وتبوك وحائل والجوف والحدود الشمالية وأقصى غرب مناطق القصيم والرياض ونجران تمتد إلى اليمن”.