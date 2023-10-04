“أمل الجهني”.. شابة سعودية توزع قصاصات ورقية تحمل عبارات إيجابية لزوار معرض الرياض الدولي للكتاب منذ 8 أعوام

استعرضت قناة “العربية” قصة الشابة السعودية “أمل الجهني” التي توزع قصاصات ورقية في معرض الرياض الدولي للكتاب 2023.

وأعربت “الجهني” عن بالغ سعادتها في مشاركتها في معرض الرياض الدولي للكتاب 2023.

وبينت أنها تقوم بتوزيع قصاصات صغيرة، حيث تحمل هذه القصاصات عبارات إيجابية قصيرة لتحفيز الناس على العمل وحب الحياة.

وأشارت إلى أن مشاركتها في معرض الرياض الدولي هذا العام لم تكن هي المرة الأولى بل سبقتها عدة مشاركات لها في المعرض.

وأكدت أنها تقوم بهذا العمل من أجل أن تنشر البهجة والبسمة على وجوه الناس، ولزرع الأمل والطموح فيهم.