“أمن الدولة” يحذّر من استغلال “التنظيمات الإرهابية” للأطفال.. الرقابة الأسرية ضرورة

المناطق_متابعات

حذّرت رئاسة أمن الدولة من أن عدم الاهتمام ومتابعة الأبناء خلال استخدام الأجهزة والألعاب الإلكترونية قد يجعلهم ضحية للتجنيد من التنظيمات الإرهابية.

وأوضحت الرئاسة في فيديو توعوي نشرته على منصتها في “إكس” تحت عنوان “المتابعة وعي والاهتمام وقاية”، أن التنظيمات الإرهابية تستغل التطبيقات والألعاب الإلكترونية للعبث بوعي الأطفال، ما قد يجعلهم ضحية للتجنيد من قبلها.

ويعد غياب الرقابة الأسرية عن استخدام الأبناء للأجهزة الإلكترونية مشكلة كبيرة، خاصة مع تزايد عدد الساعات التي يقضيها الأطفال أمام تلك الأجهزة؛ ما قد يؤثر في صحتهم وسلوكهم أيضاً.