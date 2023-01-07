“أمن الطرق”: إغلاق مسارات الطريق المتجه من ينبع إلى جدة

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أصدرت القوات الخاصة لأمن الطرق، اليوم (السبت)، تنبيهاً بشأن الطريق المتجه من ينبع إلى جدة.

وأوضحت أنه تم إغلاق مسارات الطريق، وتحويل الحركة بتقسيم الطريق المتجه من جدة إلى ينبع لمسارين؛ لوجود تحويلة لمسافة 2 كم عند مجمع الكباري.

وشددت على مستخدمي الطريق توخي الحيطة والحذر، واتباع إرشادات السلامة، والتقيد بالسرعة المحددة.