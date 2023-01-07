“أمن الطرق”: إغلاق مسارات الطريق المتجه من ينبع إلى جدة

المناطق_مكة المكرمة
أصدرت القوات الخاصة لأمن الطرق، اليوم (السبت)، تنبيهاً بشأن الطريق المتجه من ينبع إلى جدة.
وأوضحت أنه تم إغلاق مسارات الطريق، وتحويل الحركة بتقسيم الطريق المتجه من جدة إلى ينبع لمسارين؛ لوجود تحويلة لمسافة 2 كم عند مجمع الكباري.
وشددت على مستخدمي الطريق توخي الحيطة والحذر، واتباع إرشادات السلامة، والتقيد بالسرعة المحددة.
ننبه إلى أنه تم إغلاق مسارات الطريق للمتجه من ينبع إلى جدة وتحويل الحركة بتقسيم الطريق المتجه من جدة إلى ينبع لمسارين لوجود تحويلة لمسافة 2كم عند مجمع الكباري(كيلو60 العلامة الكيلو مترية 1067)نأمل من مستخدمي الطريق توخي الحيطة والحذر واتباع إرشادات السلامة والتقيد بالسرعة المحددة pic.twitter.com/TIFe0I2tcv
— أمن الطرق (@SA_HWY_SECURITY) January 7, 2023