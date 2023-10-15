أميركا تعرض على رعاياها بإسرائيل الإجلاء بحراً الإثنين

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قال متحدث باسم السفارة الأميركية في إسرائيل، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة تعرض على الأميركيين المقيمين في إسرائيل وأقاربهم الإجلاء بحراً من مدينة حيفا إلى قبرص غداً الاثنين.

وأكد المتحدث ما ورد في نشرة إرشادية نُشرت على الإنترنت اليوم الأحد بهذا الخصوص.

هذا وكانت وزارة الخارجية الأميركية قالت أمس السبت، إنها سمحت بمغادرة موظفي الحكومة غير الأساسيين في السفارة في القدس والمكتب الفرعي الأميركي في تل أبيب وكذلك أفراد عائلاتهم.

وأشارت الوزارة إلى أن القرار “يرجع للوضع الأمني الذي لا يمكن التنبؤ به في إسرائيل”.

يأتي هذا بينما تواصل إسرائيل اليوم استعداداتها لهجوم بري وشيك على قطاع غزة، بعد أن أمهلت سكان شمال القطاع وقتاً إضافياً، السبت، لإخلاء المنطقة، بعد أكثر من أسبوع على هجوم حماس غير المسبوق على أراضيها.

هذا وقد استحالت أحياء كاملة في مدينة غزة إلى أنقاض، وتكتظ المستشفيات بآلاف الجرحى في القطاع المحاصر، مع مخاوف من تدهور إضافي في الوضع.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، استمرار الحرب على قطاع غزة. وقال، وفق ما أظهر شريط فيديو تمّ تصويره، السبت، خلال تفقده جنوداً على الحدود مع غزة، “هل أنتم مستعدون لما هو آت؟ سيأتي المزيد”.