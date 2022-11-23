أميرِ الجوف يفتتحُ مهرجانَ العسل في محافظة دومة الجندل بمشاركة 33 نحَّالاً

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نوَّه صاحبُ السموِّ الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بالدعم السخي من القيادة الرشيدة -أيدها الله- لأبناء الوطن في مختلف المجالات،ولمنتجي العسل في المملكة، مؤكداً أن مهرجان العسل بمحافظة دومة الجندل أصبح أيقونة مميزة لمنطقة الجوف، إذْ يعدُّ ميزة نسبية للمنطقة.

جاء ذلك خلال افتتاح سموِّه مهرجانَ العسل في أرض المعارض بمحافظة دومة الجندل، حيث كان في استقبال سموِّه لدى وصوله، وكيلُ الإمارة حسين آل سلطان، ومحافظ دومة الجندل الدكتور طلال التمياط، وأمين منطقة الجوف المهندس عاطف الشرعان ، ثم تَجَوَّل سموُّه بالمهرجان وشاهد معروضاته، مستمعًا إلى شرح من أمين المنطقة ، الذي بيَّن لسموِّه أن المهرجان يأتي بمشاركة 33 نحَّالاً من داخل المنطقة وخارجها ، و60 أسرة منتجة، و30 عربة أطعمة متنقلة.

ثم بدأَ الحفلُ المعدُّ بهذه المناسبة بالسلام الملكي، ثم آيات من القرآن الكريم، كما تابع سموُّه والحضور عرضاً عن جمعية النحَّالين، بالإضافة إلى “أوبريت” تضمَّن 4 لوحات فنية، ثم شاهد سموُّه والحضور عرضاً مرئياً لاحتفالات منطقة الجوف بمناسبة فوز المنتخب السعودي.

عقب ذلك التقى سموُّ الأمير فيصل بن نواف بعدد من النحَّالين المشاركين واستمع إليهم ، مشيداً بجهود أبناء المنطقة والمملكة بشكل عام، وتميزهم في مختلف القطاعات الاقتصادية، مؤكداً توفير الدعم بجميع أشكاله والتسهيلات للنحَّالين.

وثمَّن سموُّه حرصَ نحَّالي ومنتجي العسل على إنتاج أصناف نوعية ، بما يحقق أهداف تطوير صناعة النحل بالمملكة؛ تماشياً مع رؤية المملكة 2030 .

وأوضح أمين منطقة الجوف المهندس عاطف الشرعان، أن الأمانة حرصت على توفير جميع الخدمات بموقع المهرجان، كما حرصت على تنويع الفعاليات والأجنحة لتشمل عروض الأطفال، والفقرات الثقافية والفنية، والأسر المنتجة، ومشروعات الشباب الريادي في مجال عربات الأكل والمشروبات المتنقلة ، مؤكداً أن المهرجان يسهم في إنعاش الحركة الاقتصادية وتوفير فرص العمل،كما يمثِّل عامل جذب سياحي بالمنطقة يصادف إجازة الدراسة، مضيفاً أنه يشارك في فعاليات المهرجان نحَّالون من المدينة والأحساء والمناطق الجنوبية، بالإضافة إلى النحَّالين بالمنطقة.