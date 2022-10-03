أميرِ القصيم : إطلاق وليِّ العهد شركةَ داون تاون السعودية نقلةٌ نوعيّةٌ لتطوير مناطق المملكة

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رفعَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة الشكرَ والتقديرَ لصاحبِ السموِّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وليِّ العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- بمناسبة إطلاق شركة “داون تاون السعودية”، التي تهدف لإنشاء وتطوير مراكز حضرية ووجهات متعددة ومتنوعة في أنحاء المملكة .

ووصفَ سموُّ أمير القصيم إعلانَ سموِّ وليِّ العهد – حفظه الله – بأنه امتداد وتأكيد على رؤيته السيدة، ونقلة نوعيّة لتطوير مناطق المملكة، وفقا لما تتميز به من ميز نسبية وتنافسية ومن بينها منطقة القصيم من خلال جذب المستثمرين للمنطقة .

وأشارَ سموُّه إلى أن شركة داون تاون السعودية ستسهم في تطوير البنية التحتية لمدينة بريدة التي تعدُّ أحدَ مستهدفات الشركة، انطلاقًا من أدوارها لبناء الشراكات الإستراتيجية مع القطاع الخاص والمستثمرين، في قطاعات الأعمال والتسوق والسياحة والترفيه والإسكان.

وسألَ سموُّه المولى – عزَّ وجلَّ- أن يحفظَ خادمَ الحرمين الشريفين و سموَّ وليِّ العهد ، وأن يديمَ على الوطن أمنَه وأمانَه واستقرارَه.