أميرِ جازان بالنيابة يلتقي مشايخَ محافظة الداير ويدشِّن بطولة الجبل المنحوت الرياضية بمركز الحشر

المناطق_واس

قامَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز،أمير منطقة جازان بالنيابة مساء اليوم،بجولة تفقدية لمحافظة الدائر بني مالك التابعة للقطاع الجبلي بالمنطقة، وذلك في إطار الجولات التفقدية التي يقوم بها سموُّه لمختلف المحافظات والمراكز.

والتقى سموُّه خلال الجولة مشايخ وأهالي المحافظة والمراكز التابعة لها، مستعرضاً سموُّه ما تشهده المحافظة كغيرها من محافظات المنطقة من مشروعات تنموية وخدمية في مختلف المجالات؛سعياً إلى تحقيق الأهداف المنشودة في خدمة المواطن والمقيم،إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة أيدها الله.

وجرى -خلال اللقاء- بحث احتياجات المحافظة والمراكز والقرى والهجر التابعة لها من المشروعات الخدمية،إضافة إلى بحث الآراء والمقترحات التي تقدم بها الحضور،مستمعاً الجميع لتوجيهات سموِّ أميرِ منطقة جازان بالنيابة حيالها.

كما دشَّن سموُّه خلال الجولة بطولة الملعب المنحوت بجبل الحشر ٢٠٢٣م المقامة بمشاركة ١٢ فريقاً مقسمة على أربع مجموعات،وشهد والحضور المباراة الافتتاحية للبطولة التي جمعت فريقي ريع وسانتوس،التي انتهت بفوز فريق ريع بهدفين مقابل هدف وحيد.

حضر الجولة وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالله الصقر،ومحافظ الداير بني مالك نايف بن لبدة،وعدد من المسؤولين.