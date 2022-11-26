أميرِ حائل يدشِّن فعالياتِ مهرجان مأكولات الاستزراع السمكي

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دشَّن صاحبُ السموِّ الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بمنتزه السلام اليوم، فعاليات مهرجان مأكولات الاستزراع السمكي الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة، بحضور معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، وبمشاركة 5 مزراعين منتجين للاستزراع السمكي بالمنطقة بنسبه إنتاج 3000 طن سنوياً، ومشاركة جامعة الملك عبدالعزيز القائمة على مشروع زراعة السلمون بالمنطقة، وجمعيات سمكية بالمملكة.

ووقَّع سموُّه على عبارة “الثروة السمكية غذاء اليوم واستدامة لأجيال الغد” كما تجول على أركان وأجنحة أصحاب مشاريع الاستزراع السمكي واستمع لشرح شامل عن المشاريع القائمة والمشاريع المستقبلية.

ويستهدف المهرجان تشجيع المواطنين والمقيمين على استهلاك المأكولات البحرية” أسماك الاستزراع السمكي” ويصاحب المهرجان عدد من الفعاليات من أركان للأسر المنتجة ومطاعم للمأكولات البحرية ومواقع ألعاب للأطفال.

وأوضح مدير فرع الوزارة بالمنطقة الدكتور فهد الحسني، أن المهرجان يعدُّ فرصة لتحقيق مبادرة تشجيع النمط الاستهلاكي الذي يعتمد على الاستهلاك للمنتجات البحرية، مبينًا أن المهرجان يأتي ضمن مبادرات وزارة البيئة والمياه والزراعة وتحسين جودة وسلامة الأسماك المعروضة في الأسواق المحلية.

وأشار إلى أن المهرجان يتضمن التوعية والتثقيف بأهمية التعرُّف على أهم معايير السلامة للأسماك والقيمة الغذائية والصحية للأسماك، مؤكدًا أن الوزارة ممثلة بمختلف فروعها تسعى لدعم أنواع الصناعات المحلية كافة؛ بهدف تحويل الوطن إلى قوة صناعية عالمية بكل أشكالها، وذلك تماشيًا مع رؤية المملكة الطموحة 2030.