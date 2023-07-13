أميرِ منطقة الجوف يعزي الكريّع في وفاة ابنته

المناطق_الجوف

قدَّم صاحبُ السموِّ الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز،أمير منطقة الجوف باتصال هاتفيّ،تعازيه ومواساته لرجل الأعمال حمد بن عبدالرحمن الكريّع، في وفاة ابنته رحمها الله.

ودعا سموُّه اللهَ العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وغفرانه ويسكنها فسيح جناته،وأن يُلهم أهلها الصبر والسلوان.

وأعرب الكريّع،عن شكره لسموِّ أمير منطقة الجوف على مواساته لهم وتعزيته التى كان لها الأثر البالغ في تخفيف المصاب،داعياً اللهَ -عزَّ وجلَّ- أن يحفظَ سموَّه،وأن يمده بالصحة والعافية،وألا يريه أَيَّ مكروه.