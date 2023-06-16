أميرِ منطقة حائل يرعى حفلَ اختتامِ الأنشطة الطلابية للجامعة للعام الحالي 1444هـ

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أكدَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز،أمير منطقة حائل،أن شباب الوطن بعلمهم ومواهبهم وإبداعهم منارات تضئ مستقبل الوطن، مثنياً على دور جامعة حائل في دعم المواهب وفتح آفاق جديدة لهم، مشيداً بما شاهده من عروض وفقرات قدمها طلاب جامعة حائل.

جاء ذلك خلال رعاية سموِّه -اليوم- حفلَ اختتام الأنشطة الطلابية للجامعة للعام الجامعي الحالي 1444هـ، الذي أقيم بالمدينة الجامعية على مسرح الكلية التطبيقية، بحضور رئيس الجامعة الدكتور راشد بن مسلط الشريف، ووكلاء الجامعة، وعمداء الكليات، والعمادات المساندة.

وبدأ الحفل المعد بهذه المناسبة بالسلام الملكي، ثم آيات من الذكر الحكيم، بعد ذلك ألقى رئيس جامعة حائل كلمة رحَّب فيها بسموِّ أميرِ حائل، منوهاً بدعم القيادة الرشيدة لقطاع التعليم الجامعي عامة وجامعة حائل على وجه الخصوص.

ثم عرضت بعد ذلك فقرة بعنوان (تجارب نجاح) تناولت أهم إنجازات الأنشطة الطلابية أمام الحضور،وفي ختام العرض ألقيت كلمة الطلبة قدَّمها كل من الطالب حمدان بن عبدالله الشمري، من كلية طب الأسنان،والطالبة ريناد بنت أنور المرشدي،من كلية التربية.

إثر ذلك عُرضت لوحة غنائية من إنتاج (نادي الموسيقى) بالجامعة، ثم قُدم عرض مرئي عن مسيرة وإحصائيات الأنشطة الطلابية، ،بعدها قُدِّمَ عرضٌ مسرحيٌّ طلابيٌّ بعنوان (هدف ومهارة)، ثم “أوبريت” بعنوان “أعظم بلد وأغلى وطن”.

وفي ختام الحفل كرَّم سموُّ الأمير عبدالعزيز بن سعد المشاركين في البرامج والأنشطة الطلابية والمسهمين بنجاح الحفل الختامي.