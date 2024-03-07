أمير الباحة ووزير النقل يبحثان مشروعات النقل بالمنطقة وسُبل تطويرها

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة في مكتبه بالإمارة اليوم، معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر.

ونوه سموه بدعم القيادة الحكيمة لجميع المشاريع الخدمية بكل مناطق المملكة ومنها منطقة الباحة, معرباً عن شكره للقيادة ولوزير النقل وللقائمين على مشاريع النقل بالمنطقة.

واستمع إلى شرح من وزير النقل عن سير العمل في مشاريع الطرق في منطقة الباحة وما وصل إليه بعضها من نسبة الإنجاز.

وبحث سمو أمير الباحة ووزير النقل أبرز المعوقات والحلول المطروحة لمشروعات الطرق الجاري تنفيذها بالمنطقة، إضافة إلى حاجة المنطقة من المشروعات المستقبلية وسبل تنفيذها وإنجازها.

وحث الأمير حسام بن سعود على سرعة إنجاز مشاريع الطرق بالمنطقة لما تمثله من أهمية لأهالي الباحة وزوارها, مؤكداً أهمية متابعة وإنجاز مشاريع المنطقة التي تعود على الوطن والمواطن بالفائدة.