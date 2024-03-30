أمير الباحة يتابع الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة ويوجّه برفع حالة الاستعداد

المناطق_واس

تابع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة مؤكداً على جميع القطاعات الحكومية والأمنية تطبيق وسائل الأمن والسلامة للحفاظ على المواطنين والمقيمين والممتلكات، مشدداً على ضرورة التواجد الميداني، ومضاعفة الجهود وتوفير الكوادر البشرية والمعدات والآليات اللازمة لمواجهة أي طارئ – لاسمح الله.

ودعا سمو الأمير الدكتور حسام بن سعود ، المواطنين وزائري منطقة الباحة إلى أخذ الحيطة والحذر في حالة هطول الأمطار الغزيرة وجريان المياه وعدم التهاون بعبور المواقع الخطرة حفاظًا على سلامتهم ، متمنيًا السلامة للجميع، داعياً الله بأن يجعلها أمطار خير وبركة وأن يعم بنفعها البلاد والعباد.