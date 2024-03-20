أمير الباحة يدشّن حملة “تراحمنا له أثر” ويتسلم التقرير السنوي للجنة “تراحم” بالمنطقة

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دشّن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة الرئيس الفخري للجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بالمنطقة “تراحم”، حملة “تراحمنا له أثر”.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه اليوم، رئيس لجنة “تراحم” الباحة سعيد الزهراني وأعضاء اللجنة.

وفي بداية اللقاء تسلم سموه تقريراً عن تراحم الباحة ، وأهم منجزات خلال العام 2023م ، وتوجّهات المرحلة المقبلة لتحقيق إستراتيجية تراحم بالتحول من الرعاية إلى التنمية تماشياً مع برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030 .

كما استمع إلى شرح من رئيس اللجنة ،عن أهداف الحملة التي تسعى إلى دعوة أبناء المنطقة لمساندة اللجنة للقيام بمهامها في تحقيق الاستقرار المادي والنفسي والاجتماعي لأسر السجناء , وقد استفاد من جميع مسارات اللجنة عدد من أسر السجناء ، شملت استفادة 253 أسرة من مسار الرعاية الأساسية ، و 82 أسرة من مسار العناية الأسرية , و102 أسرة من مسار تنمية القدرات.

وأوضح رئيس لجنة تراحم الباحة أن اللجنة قدمت خلال العام الماضي 51 دورة تدريبية وعقدت 17 شراكة مع عدد من الجهات في القطاع الحكومي والخاص ، إضافة إلى تتفيذ 10 مبادرات ، معرباً عن شكره لسمو أمير منطقة الباحة على متابعته ودعمه اللا محدود لكل ما من شأنه خدمة ورعاية السجناء وأسرهم بالمنطقة .