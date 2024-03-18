أمير الباحة يرأس الاجتماع الثامن للجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة

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رأسَ صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، في مكتبه اليوم ، الاجتماع الثامن للجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة.

وأشاد سموه بالجهود التي تبذلها اللجنة التنفيذية لتوفير وحدات سكنية لمستفيدي الإسكان التنموي بالمنطقة من خلال العمل على تنفيذ مشاريع الوحدات السكنية وتقديم الحلول التي تكفل رفع نسبة التملّك للفئات المستهدفة من برنامج الإسكان التنموي، تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله-.

كما ناقش حالة المهام المرتبطة باللجنة، مستعرضاً مشاريع الإسكان التنموي الجاري تنفيذها ونسب الإنجاز، وقد وجه سموه بسرعة إنجازها.

وأوضح أمين منطقة الباحة الدكتور على السواط أن المستهدفات المنفذة من الإسكان التنموي بالباحة تضمنت توفير 168 وحدة سكنية ، وبلغ عدد المتطوعين المختصين بالقطاع البلدي والسكني للجهات الحكومية والمنظمات غير الربحية 11655 متطوعاً تحت إشراف الوزارة ، إلى جانب تأسيس جمعيتين أهلية معنية بالإسكان هما جمعية الباحة للإسكان التنموي وجمعية العمران والتنمية بالباحة ، وكذلك تأسيس الجمعية التعاونية للإسكان بالباحة .