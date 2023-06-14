أمير الباحة يطلع على كتاب “نادي الباحة الأدبي الثقافي عقد في جيد الثقافة”

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اطلع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز على كتاب (نادي الباحة الأدبي الثقافي – عقد في جيد الثقافة) الذي يقع في 336 صفحة ويوثق إنجازات النادي الأدبي خلال العشر سنوات الماضية.

جاء ذلك خلال استقبال سموه لرئيس النادي الأدبي بمنطقة الباحة الأستاذ حسن بن محمد الزهراني وعددا من أعضاء النادي، مشيدا سموه بالفعاليات والنشاطات الأدبية التي يقدمها النادي مع توجيه سموه باستمرار نشاطه لدعم الأدباء والشعراء وكتّاب القصة ورواد المسرح والاهتمام بفنون الأدب والفكر والثقافة , مؤكدا أن النادي الأدبي بالمنطقة يعد بيت الأدباء ويهتم بفنون الأدب والفكر والثقافة.

من جانبه أوضح الزهراني بأن الكتاب يسرد ماقدمه نادي الباحة الأدبي الثقافي من تنفيذ ستة ملتقيات دولية للرواية العربية شارك فيها كبار النقاد والروائيين العرب والأجانب وكانت ملتقياته مرجعاً هاماً لطلاب الدراسات العليا في كافة جامعات الوطن العربي وكذلك للباحثين في مجال الرواية العربية حيث وسع النادي نشاطه بتنظيم خمس مهرجانات للشعر تُعد من العلامات الفارقة على مستوى الوطن والتي مثلت أكبر مهرجانات الشعر العربي في حينها بحضور بلغ 56 شاعرا وشاعرة في نسخته الأولى و 64 شاعرا وشاعرة في نسخته الثانية من مختلف بلدان الوطن العربي وكذلك في النسخة الثالثة والرابعة والخامسة فيما تفرد النادي في إقامة مهرجان شعر إلكتروني في يوم الشعر العالمي لعام 1436هـ وكانت المشاركات من الشعراء والشاعرات العرب من كافة دول العالم.

وأضاف أن القصة القصيرة والقصة القصيرة جداً حظيت بالاهتمام من خلال تنظيم مهرجان القصة القصيرة الذي يعد الأول على مستوى المملكة بمشاركة زادت عن 100 قاص وقاصة بالاضافة الى ملتقى المسرح الأول افتراضيا وكان الأكبر والأشمل على مستوى الأندية الأدبية بمشاركة عربية ومحلية , معرباً عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الباحة لتوجيهه المستمر ودعمه الدائم لفعاليات وأنشطة النادي.

يذكر أن النادي قد أصدر خلال هذه الفترة مايقارب 300 كتاب شاملة فنون الأدب والفكر والثقافة فاز بها أربع سنوات متتالية على مستوى أندية المملكة.