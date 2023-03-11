أمير الباحة: يوم العلم هو احتفاء برمز وحدة المملكة ودلالة تلاحمها وعنوان أمجادها حاملاً في رمزيته أثمن رواسخها وأعمق عقائدها

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أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة أن صدور الأمر الملكي الكريم بأن يكون يوم 11 مارس من كل عام يوماً خاصاً باْسم (يوم العلم)، يعكس اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – بكل ما يمثل رمزية الدولة ووحدتها .

وقال سموه إن العلم يمثل شاهداً على ما تحقق طوال مسيرة توحيد هذه الدولة المباركة منذ تأسيسها في عام 1139هـ الموافق 1727م، وعلى امتداد ثلاثة قرون، ليصبح رايةً للعز شامخة ، وليكون هذا التاريخ الذي أقر فيه الملك عبدالعزيز ـ طيب الله ثراه ـ العلم بشكله الذي نراه اليوم ذكرى وطنية غالية؛ تعطي قيمة تاريخية للعلم الوطني، وما يحمله من دلالات القوة والسيادة لهذا الوطن، والتأكيد على معاني التوحيد والوحدة .

وأضاف سموه، يحق لأبناء هذا الوطن العظيم الاحتفاء بقيم ودلالات وتاريخ العلم الذي لا يُنكَّس أبداً مهما كانت الظروف، ليكون رمزاً لهذه الدولة التي تفخر بتطبيق شرع الله، سائلاً الله العلي القدير أن يحفظ لنا قيادتنا وأن يديم على هذه المملكة أمانها وأمنها واستقرارها ورخائها .