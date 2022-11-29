حرم أمير الجوف ترعى مبادرة ” صحتها ” بجامعة الجوف

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رعت حرم سموِّ أمير منطقة الجوف سموُّ الأميرةِ مضاوي بنت سعود بن عبد الله أمس، حفل تدشين مبادرة ” صحتها “، بحضور عميدات ووكيلات الكليات والعمادات المساندة والطالبات، وذلك في كلية الطب في مدينة سكاكا.

وعند وصول سموها لمقر الحفل، قامت بقص شريط معرض مبادرة صحتها، واستعرضت مع طالبات كلية الطب، أبرز برامج ومستهدفات المبادرة والتي تهدف إلى المساهمة في رفع الوعي والتوعية حول صحة المرأة في منطقة الجوف، من خلال الوصول إلى أكثر من 30 ألف مستفيدة مابين عمر 16 و 60، والمساهمة في تعزيز صحة المرأة وزيارة رقعة الكشف عن الأمراض المزمنة.

كما قامت الأميرةِ مضاوي بنت سعود بزيارة معرض ابتكارات ومهارات الطالبات، حيث استعرضت عددًا من ابتكارات الطلبة ومهاراتهم المختلفة في مجالات متعددة، إضافة إلى استعراض الأندية الطلابية وماتقدمها من خلال عمادة شؤون الطلاب.

بعد ذلك بدء الحفل بعزف السلام الملكي، ثم ألقت منسقة كلية الطب الدكتورة بشاير الرويلي كلمة استعرضت فيها أبرز مستهدفات المبادرة مقدمة شكرها لسموُّ الأميرةِ على رعايتها هذه المبادرة.

وفي نهاية اللقاء كرمت سموها المشاركات في المبادرة، كما تسلمت هدية تذكارية من الجامعة بهذه المناسبة.