أمير الجوف يرأس اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لدعم ومساندة تنفيذ المشروعات والخدمات بالمنطقة

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رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف بقاعة الاجتماعات بالإمارة اليوم، اجتماع الربع الأول للعام المالي 2023 للجنة التنسيقية العليا لدعم ومساندة تنفيذ المشروعات والخدمات بالمنطقة، بحضور أعضاء اللجنة.

وتحدث سموه خلال الاجتماع عن أهمية العمل والمتابعة باستمرار؛ لرفع مستوى البنية التحتية وجودة الحياة، والعمل على تذليل المعوقات التي قد تواجه المشاريع بالمنطقة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وناقش الاجتماع ما أُنجِز من توصياتٍ في اجتماع اللجنة للربع الرابع للعام المالي 2022 م.

واستعرض الاجتماع خطة جودة المشاريع بالمنطقة (المتوقفة – المسحوبة – مفسوخة العقد) وقائمة المشاريع التي لم تحدث حالتها خلال الربع الأول من العام 2023م في منصة المشروعات الوطنية.

وأكد سمو أمير المنطقة على جميع الأعضاء, الحرص والاهتمام بما يخدم الصالح العام وتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية وفق المواصفات الفنية لكل مشروع والالتزام بأوقات الإنجاز والحد من هدر الإمكانات والوقت ومراعاة الالتزام بمعايير الجودة وتفعيل الدور الرقابي والإشرافي على تنفيذ المشاريع وفق خططها المرسومة لها، موجهاً سموه الوصول بنسبة المشاريع المتعثرة إلى (صفر%‏) هذا العام، وسيتم تطبيق آلية حديثة تعنى بتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع.

وأضاف سموه خلال الاجتماع أن إمارة المنطقة مستعدة لتقديم المساندة والدعم اللازم ؛ للإسهام في الارتقاء إلى أعلى المستويات لخدمة المواطنين وفق رؤية 2030 وخطط التنمية بالمنطقة.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ التوصيات اللازمة حيالها.

وحث سموه الأعضاء إلى الإسهام الفاعل، وتكامل الجهود، وإبداء الآراء والمقترحات، فيما يحقق خدمة الأهالي وسكان المنطقة للسعي في تعزيز النمو والازدهار لمنطقة الجوف.

وفي نهاية الاجتماع ثمّن سمو أمير منطقة الجوف جهود أعضاء اللجنة، الذين يعملون وفق رؤية ومنهجية واضحة لتحقيق الأهداف التنموية الشاملة التي تواكب التوجهات العامة للدولة في ظل دعم القيادة الرشيدة – أيدها الله -.