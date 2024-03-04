أمير الجوف يستقبل المواطنين في الجلسة الأسبوعية

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استقبلَ صاحبُ السموِّ الملكيّ الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، مساء اليوم، في قصره بمدينة سكاكا جموعَ المواطنين ومشايخ وأعيان ومعرِّفي القبائل بالمنطقة.

كما استقبلَ سموُّه أصحابَ الفضيلة رؤساء المحاكم والقضاة ومسؤولي القطاعات الحكوميّة من مدنيين وعسكريين، الذين قدموا للسّلام على سموِّه في الجلسة الأسبوعية التي يعقدها سموه للمواطنين.

ورحَّب سمو أمير منطقة الجوف بالجميع، مستعرضاً في حديثه العديد من الموضوعات التي تهُم المنطقة في مختلف المجالات التنموية والخدمية.

وأشار سمو الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز إلى ما تحظى به منطقة الجوف كسائر مناطق المملكة، من دعم كبير من القيادة الرشيدة -أيدها الله -، لمواكبة رؤية السعودية 2030، ودفع عجلة التنمية في المنطقة بقطاعاتها الحكومية والخاصة وغير الربحية وبجميع مجالات الخدمات والمجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

وشدد سموه على دور المسؤولين في الإدارات الحكومية في متابعة الأعمال والإشراف عليها، وبذل المزيد من الجهود التخطيطية والتشغيلية والاستثمار الأمثل للإمكانات المتاحة لخدمة المواطنين والمقيمين والارتقاء بالعمل والإسهام في تيسير معاملاتهم والتكامل مع جميع الجهات.

واستمع سموه إلى مداخلات الحضور، مؤكداً العمل وفق رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة التي لا تألو جهداً في خدمة مواطنيِّ هذا الوطن الغالي.

ونوه سموه بما تحظى به المملكة من تنمية مستدامة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد -حفظهما الله-، أسهمت في تطور وبناء في جميع المجالات الاقتصادية والتعليمية والصحية وفق رؤية إستراتيجية طموحة تهدف إلى تحقيق إنجازات تنموية شاملة ومستدامة، يصحبها مشاريع تعزز القيم بالإرث الثقافي والاجتماعي والحضاري، كما تعكس ما تعيشه المملكة من أمن وازدهار ورخاء.

وفي ختام الجلسة تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه.