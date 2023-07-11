أمير الحدود الشمالية : المكتب الإستراتيجي سيحدث نقلة نوعية واقتصادية مهمة للمنطقة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في ديوان الإمارة بمدينة عرعر – اليوم – القضاة ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية وشيوخ القبائل والمواطنين في جلسة سموه المسائية.

وفي بداية اللقاء قَدَّمَ سموُّه الشكرَ والتقديرَ لجميع القطاعات المشاركة بما تحقق من نجاحات في موسم حج هذا العام، وعلى جهودهم وتفانيهم في أداء الأمانة وشرف المسؤولية والأعمال المبذولة على مدار الساعة، سواء في المرحلة الأولى لقدوم الحجاج أم المرحلة الثانية لمغادرتهم بعد أداء المناسك عبر منفذ جديدة عرعر، انطلاقًا من توجيهات خادمِ الحرمينِ الشريفينِ الملكِ سلمانَ بنِ عبدِالعزيزِ آل سعود وسموِّ وليِّ العهدِ – حفظَهما الله -.

وأضافَ سموُّه : نشرفُ ونعتزُّ بخدمة ضيوف الرحمن وعمارة الحرمين الشريفين، وهي خاصيةٌ ميَّزَ اللهُ بها هذا الوطنَ المعطاءَ حكومةً وشعباً.

وأشار سموه إلى اجتماعه مطلع الأسبوع الحالي في مركز دعم هيئات التطوير بمدينة الرياض، لمناقشة مستجدات الأعمال التأسيسية للمكتب الآستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية، مؤكداً أن تأسيس المكتب الإستراتيجي سيحدث نقلة نوعية واقتصادية مهمة للمنطقة, من خلال تحقيق أهدافه برفع مستوى التنمية، وتعزيز جودة الحياة لسكانها وزوارها، و استثمار المقومات الاقتصادية والطبيعية والتاريخية للمنطقة، وموقعها الحدودي الإستراتيجي وتوفیر احتياجات المنطقة من الخدمات والمرافق العامة.

و عبّر سمو أمير الحدود الشمالية، عن شكره وامتنانه لما تحظى به منطقة الحدود الشمالية كسائر مناطق المملكة، من دعم غیر محدود من القيادة الرشيدة – أيدها الله -، مستعرضاً في حديثه للمواطنين العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات التنموية والخدمية، سائلًا الله سبحانه وتعالى أن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها.