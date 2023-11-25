أمير الحدود الشمالية يبحث مع “المديفر” طرحَ الفرص التعدينية للمستثمرين في المنطقة

المناطق_واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية رئيس اللجنة العليا لمنتدى الحدود الشمالية للاستثمار، اليوم، خلال فعاليات منتدى الحدود الشمالية للاستثمار، معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، يرافقه الرئيس التنفيذي لمعادن روبرت ويلت.

واستعرض اللقاء العديد من الموضوعات المتعلقة بمشروعات وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالمنطقة، إضافة إلى تعزيز الفرص الاقتصادية والتنموية التي تقدمها الوزارة من خلال المشروعات والخدمات المقدمة في منطقة الحدود الشمالية، وتنشيط المشروعات الاستثمارية من قبل الوزارة وطرح الفرص التعدينية للمستثمرين في المنطقة .

وأشاد سموّ الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بدور الوزارة في تهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة في قطاعاتها المختلفة، عبر إطلاقها العديد من التنظيمات والتشريعات والبرامج التي تهدف إلى تنظيم القطاع وتحفيز الاستثمار، من خلال حزم المشاريع المرتبطة بالقطاع الصناعي والتعديني.