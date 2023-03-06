أمير الحدود الشمالية يتسلم التقرير السنوي عن أعمال جمعية لياقة الرياضية

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تسلم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، تقريراً عن أعمال جمعية لياقة الرياضية لعام 2022.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه اليوم، رئيسة مجلس إدارة الجمعية ابتسام العنزي، وأعضاء الجمعية.

واستعرض سموه التقرير الذي احتوى مجموعـة من الخدمات والدورات والمبادرات المتميـزة والمتخصصـة بالمجـال الرياضي ، ونشر وتعزيز الثقافة الرياضية والصحية في المجتمع والبرامج التطوعية وتشجيع ورعاية الرياضة النسائية وتمكين المرأة.

ونوه سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بالدعم السخي الذي تلقاه الجمعيات الأهلية من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله , مؤكدا أهمية ان تستهدف برامج الجمعية توعية وتثقيف أفراد المجتمع لممارسة الرياضة لتصبح نمط حياة وإشراك جميع افراد الأسرة بممارسة الرياضة الجماعية وتوفير بيئة رياضية ممزوجة بالترفيه والمرح ، سعيًا لزيادة نسبة الممارسة كأحد مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأشار إلى أن المرأة السعودية تسجل نجاحات متتابعة على جميع المستويات وتقدم نموذجاً مميزاً في المجالات كافة.