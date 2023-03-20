أمير الحدود الشمالية يتسلم تقريراً عن استعدادات فرع وزارة الشؤون الإسلامية لاستقبال شهر رمضان

المناطق_واس

تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، تقريراً عن استعدادات فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة الحدود الشمالية لتجهيز الجوامع والمساجد بالمنطقة لاستقبال المصلين في شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة فهد بن حمود الضبيان ، يرافقه مديرو فروع الوزارة بالمنطقة.

وأشار التقرير إلى تجهيز (٣٢٦ ) جامعاً ومسجداً في مدينة عرعر والقرى التابعة لها و (٢٥٧) جامعاً ومسجداً في محافظة رفحاء و (١٣٠) جامعاً ومسجداً بمحافظة طريف و (٧٢) جامعاً ومسجداً في محافظة العويقيلة من خلال أعمال الصيانة الدورية وجودة فرش في المصليات الرجالية والنسائية، إلى جانب توفير الآف المصاحف من إنتاج مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة.

وتضمنت التجهيزات التأكد من مكبرات الصوت والأجهزة الكهربائية والفرش، إلى جانب تكثيف الجولات الرقابية على المساجد من مراقبي الصيانة والتشغيل للتأكد من جاهزيتها لاستقبال المصلين ومتابعة شركات الصيانة والتشغيل.