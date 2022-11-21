أمير الحدود الشمالية يتفقد الكلية التطبيقية بمحافظة طريف

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تفقد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم، الكلية التطبيقية بمحافظة طريف، وكان في استقباله معالي مدير الجامعة الدكتور محمد بن يحيى الشهري وعدد من القيادات في الكلية.

والتقى سموه خلال الزيارة منسوبي الكلية، وتجول في القاعات الدراسية, مؤكداً ضرورة أن لا يقتصر دور الكلية التطبيقية على العملية التعليمية فحسب، إنما بذل المزيد من الجهود في مجال الأبحاث التطبيقية، وخدمة المجتمع، التي تلبي حاجاته، مشددًا على أهمية استثمار طاقات الطلبة والطالبات بما يعود بالنفع عليهم وعلى وطنهم, وضرورة توفير مستلزمات الطلبة والكادر التعليمي لتهيئة الجو الملائم والمحفز لعطائهم، وهو ماينعكس بدوره على العملية التعليمية.

ووجه سموه بانتقال قسم الطالبات في الكلية التطبيقية إلى مبناهم الرئيس شرق محافطة طريف خلال الأسبوعين القادمين بعد إعادة تأهيله من جديد بسبب حدوث تسربات وتشققات بالأسقف بسبب الأمطار قبل نحو ثلاث سنوات.

ونوه سمو أمير منطقة الحدود الشمالية بما يحظى به التعليم الجامعي والعام من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- ، وتوجيهاتهما الدائمة، لتسخير الإمكانات كافة للطلاب والطالبات بما يخدم الوطن والمواطن في مختلف المجالات، وذلك في إطار رؤية 2030 التي تعتني ببناء الإنسان وتعليمه وتنمية مهاراته وقدراته ليكون قادراً على الإسهام في نهضة وطنه ونمائه.