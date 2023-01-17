أمير الحدود الشمالية يتفقد مستشفى محافظة العويقيلة

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تفقّد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم، مستشفى محافظة العويقيلة المركزي، في إطار جولته التفقدية للمحافظة وقف خلالها على مشروع توسعة المستشفى إلى 100 سرير وعلى جاهزية مركز صحي العويقيلة, موجها سموه بافتتاحه خلال 5 أشهر.

واستمع سموه لشرح من مدير الشؤون الصحية بالمنطقة بالنيابة مناور بن دخيل عن ما يضمه المستشفى من أقسام وأجهزة طبية حديثة وعيادات تخصصية.

وأكد سمو أمير منطقة الحدود الشمالية أهمية تقديم الخدمات الصحية في المحافظة بجودة عالية تتناسب مع العطاء الذي تقدمه الحكومة الرشيدة لهذا القطاع المهم والحيوي ذي الأثر البالغ في جودة الحياة، وتوفير الكفاءات البشرية الوطنية عالية الكفاءة ووجودهم في القطاعات الصحية، مشدداً على ضرورة تسخير جميع الإمكانات لخدمة المواطن في مجال الخدمات الصحية وتوفير الرعاية الصحية للمواطنين وتعزيز الصحة العامة.