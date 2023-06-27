أمير الحدود الشمالية يتكفل بحج 22 مواطنًا ومواطنة من ذوي الرقيب الفريح والمصابين وأسرهم

المناطق_الحدود الشمالية

تكفل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بحج 22 من ذوي الرقيب عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفريح، -رحمه الله- ، الذي توفي إثر إصابته أثناء أداء واجبه في القبض على أحد المطلوبين في قضايا ترويج مخدرات بمحافظة رفحاء، والمصابين من منسوبي الأمن العام وأسرهم .

ووثقت عدسة ” واس” مغادرتهم من مطار محافظة رفحاء، حيث جرى استقبالهم وتوديعهم بالورود .

من جهته عبّر ذوي الرقيب الفريح والمصابون وأسرهم عن شكرهم وتقديرهم، لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية، على لفتته الكريمة بتكفله بحجهم هذا العام وعلى تعازيه ومواساته لهم ، مؤكدين أن أبناء هذه البلاد الطاهرة جميعاً سيبقون جنوداً لهذا الوطن للدفاع عنه وحماية مكتسباته وأمنه ضد كل من يحاول العبث به، داعين المولى عز وجل أن يديم على الوطن نعمة الأمن والأمان، وأن يحفظ أبناء الوطن من كل مكروه .