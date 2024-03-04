أمير الحدود الشمالية يدشن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني 2024

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دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم، فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني 2024 تحت شعار “بالتقنية نسعى لحمايتكم”، التي ينظمها الدفاع المدني بالمنطقة، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

ونوه سموه بما توليه القيادة الحكيمة من اهتمام وعناية بدعم جميع الأجهزة الأمنية للحفاظ على سلامة وأمن المواطنين والمقيمين، مثمنًا الجهود التي يبذلها رجال الدفاع المدني بالمنطقة والنجاحات التي حققوها في سبيل المحافظة على الأرواح والممتلكات بمختلف الظروف العادية والاستثنائية.وشاهد عرضًا لآليات الدفاع المدني، والتقطت الصور التذكارية.