أمير الحدود الشمالية يرأس اجتماع لجنة الدفاع المدني بالمنطقة

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رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية رئيس اللجنة الرئيسة للدفاع المدني بالمنطقة، اليوم، اجتماع لجنة الدفاع المدني بالمنطقة.

وناقش الاجتماع، لائحة الإطفاء والإنقاذ لدى الجهات الحكومية، ومخاطر الآبار، والهبوطات الأرضية، وإيجاد مسارات لفريق الطوارئ، وتكثيف الرقابة والتفتيش على المستودعات التي تحوي مواد خطرة، وتفعيل لائحة مسؤوليات المختص بأعمال السلامة والأمن الصناعي، كما تم استعراض ما تم تنفيذه خلال الاجتماع السابق من توصيات، والتأكد من جاهزية الأجهزة كافة واستعدادها التام لتنفيذ المهام الموكلة إليها على الوجه المطلوب.

وأشار سموه، إلى ضرورة تنسيق الجهود وتهيئة الإمكانيات الآلية والبشرية لكل ما من شأنه السلامة العامة في ظل الدعم غير المحدود من القيادة الحكيمة – حفظها الله -، مؤكداً أهمية الاجتماع وما يتضمنه من موضوعات تعنى بأعمال الدفاع المدني، والتنسيق بين جميع الإدارات المعنية لتحقيق الحفاظ على الأرواح والممتلكات.

وثمّن جهود اللجنة وما يقوم به رجال الدفاع المدني من أعمال مخلصة وموفقه أسهمت بعد عناية الله في سلامة الجميع.