أمير الحدود الشمالية يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية العناية ببناء المساجد وصيانتها

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه اليوم, رئيس مجلس إدارة جمعية العناية ببناء المساجد وصيانتها الدكتور راضي العنزي، يرافقه أعضاء مجلس الإدارة، وذلك بمناسبة صدور ترخيص الجمعية بالمنطقة.

ونوّه سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان باهتمام القيادة الحكيمة بالمساجد ودعم الجمعيات المتخصصة للعناية بالمساجد لأداء مهامها على أكمل وجه، واستعرض الدكتور العنزي أهداف الجمعية وبرامجها وخطط العمل التي تعمل عليها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من أجل خدمة بيوت الله والعناية بها، بما يحقق عناية متكاملة بالمساجد بأفضل الطرق والخدمات.