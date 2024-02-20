أمير الحدود الشمالية يشهد في جلسته الأسبوعية محاضرة “الإمام” عن يوم التأسيس

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في الإمارة بمدينة عرعر اليوم، القضاة ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية وشيوخ القبائل والمواطنين، في جلسة سموه الأسبوعية التي خصصت لمحاضرة “الإمام” بمناسبة قرب يوم التأسيس.

وقال سموه :” يُعد يوم التأسيس ذكرى وطنية وفخراً للمملكة العربية السعودية يستحضر من خلالها السعوديون تضحيات الآباء والأجداد وما كابدوه من تحديات في سبيل بناء وطن يمتد تاريخه قرابة ثلاثة قرون من العزة والمجد .. أسس فيه الإمام محمد بن سعود – رحمه الله – الدولة السعودية الأولى، التي تمثل الأساس الذي تشكلت من خلاله وحدة الدولة بعد أن عانت لعقود من ويلات الفرقة والشقاق والنزاعات”.

وأشاد سموه بجهود هيئة تطوير بوابة الدرعية في العناية بتراث وثقافة الدولة السعودية الأولى وعاصمتها الدرعية، وجهودها في دعم التوعية بالجانب الثقافي والتاريخي، سائلاً الله -العلي القدير- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأن يديم على الوطن أمنه وأمانه وازدهاره.

إثر ذلك بُدئ الحفل الخطابي المقام بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم قدم مدير عام إدارة الاعتماد الثقافي والتاريخي بهيئة تطوير بوابة الدرعية الدكتور بدران الحنيحن محاضرة “الإمام” التي تناول فيها نشأة الإمام محمد بن سعود مؤسس الدولة السعودية الأولى، مبرزاً سماته الشخصية، وفترة حكمه وأبرز الإنجازات في عهده، مشيراً إلى ما تمثّله العاصمة الأولى الدرعية من رمزية للوحدة الوطنية، ومسيرة للنماء وبناء كيان الدولة السعودية، وصمودها أمام المتغيرات والتحديات، واعتزاز المواطنين بالجذور الراسخة للدولة السّعودية وما تمثله من دلالات وقيم، كما تضمنت المحاضرة ملمحاً عن الدولة السعودية في أطوارها الثلاثة، إضافةً إلى حديثه عن هوية يوم التأسيس ورمزيته.

بعدها ألقى الشاعر عايد الحازمي قصيدة شعرية وطنية بهذه المناسبة.

وفي الختام تسلّم سمو أمير الحدود الشمالية هدية تذكارية من الدكتور بدران الحنيحن، تمثّلت في كتاب “الدرعية في الخرائط التّاريخية” من منشورات هيئة تطوير بوابة الدّرعية ولوحة لمخطوطة نادرة.