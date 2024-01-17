أمير الحدود الشمالية يطلع على أهم أعمال وبرامج محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية

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تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية يرافقه عدد من القيادات.

واطلع سموه على أهم أعمال وبرامج الهيئة وعلى الجهود المبذولة للمحافظة على الثروات الطبيعية وضمان استدامتها لأجيال الحاضر والمستقبل، والمحافظة على ثروات المحمية الطبيعية، واستعادة التوازن البيئي فيها، وتمكين وإشراك المجتمع المحلي في أعمال الحفاظ على الحياة الفطرية وتنميتها، ودور المحمية في تحقيق مستهدفات مبادرة “السعودية الخضراء” التي أطلقها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله-، وتحديدًا في رفع نسبة المناطق المحمية إلى 30% من مساحة المملكة بحلول 2030.

وتسلم سموه خلال الاستقبال تقريرا عن مهرجان شتاء درب زبيدة وماتضمنه من الفعاليات التاريخية والثقافية والترفيهية المختلفة.

وأشاد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بالأثر الإيجابي للمحميات في إعادة الحياة للبيئة النباتية والحيوانية, منوها بدعم القيادة الحكيمة للعناية والدعم والاهتمام بالمحميات والحفاظ على البيئة.