أمير الحدود الشمالية يطّلع على نظام وقواعد الصناديق العائلية في جلسته الأسبوعية

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في الإمارة بعرعر اليوم، القضاة ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية وشيوخ القبائل والمواطنين في جلسة سموه الأسبوعية.

وخصصت الجلسة لمناقشة العرض التقديمي للمركز الوطني للقطاع غير الربحي الذي قدمه مدير عام إدارة التراخيص بالمركز عبدالعزيز الشمري، عن دور المركز واختصاصاته ومهامه وجهوده في الحث على إنشاء الصناديق العائلية بأنواعها الرئيسية ” صندوق باسم المؤسس – وصندوق باسم فرد – وصندوق عام يمكن تأسيسه من عائلة واحدة أو عدة عوائل ” وأهميتها وآلية إنشائها والأثر المتوقع منها.

وأشار سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان في كلمته إلى ما تقدمه القيادة الحكيمة من دعم وتمكين لتنمية القطاع غير ‏الربحي، مشيدًا بالدور الذي يقوم به المركز والقائمون لتحقيق مستهدفات ‏القطاع تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، مؤكدًا أهمية تأسيس الصناديق العائلية ‏ودورها المجتمعي، وإقامة ورش العمل للمهتمين من ‏المواطنين والمواطنات والتوعية بأهمية ودور وأنواع الصناديق العائلية.

فيما أوضح الشمري خلال العرض، أن الصناديق العائلية تستهدف تعزيز صلة الرحم ، وبث روح التكافل والتآلف بين أفراد العائلية، والمساهمة في تنظيم أوجه الإحسان بين أفراد العائلة، والمساهمة في تعليم وتدريب وتطوير أفراد العائلة، وبث روح التعاون، مبينًا مزايا الصناديق العائلية الاستثمارية لتنمية أموال الصندوق، ورفع مساهمة العوائل والأسر في الناتج المحلي، وتعزير الثقافة المالية بين الأسر، مؤكدًا أهمية خطوات تأسيس الصناديق العائلية، والاهتمام لأبرز التحديثات في قواعد الصناديق العائلية، وتطبيبق اشتراطات إنشاء الصناديق العائلية، للحصول على مزاياها ومواردها المالية.