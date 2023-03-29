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أمير الحدود الشمالية يكرم الطالب الفائز بالمركز الثاني بمسابقة خادم الحرمين الشريفين لحفظ القرآن الكريم

صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 29 مارس 2023 - 11:22 مساءً

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كرم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية الرئيس الفخري لجمعية “مثاني لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة”, في مكتبه اليوم, الطالب فهد بن عادل العنزي ,أحد طلاب الجمعية الفائز بالمركز الثاني بالفرع السادس على مستوى المملكة بمسابقة خادم الحرمين الشريفين لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره.

 

وأشاد سموه بهذا الإنجاز الذي يسجل للمنطقة, وبالجهود المبذولة خلال مراحل المسابقة والمستويات التي قدمت, منوهاً بما تولية القيادة الحكيمة من رعاية كريمة للقرآن الكريم من خلال الدعم المستمر لجمعيات تحفيظ القرآن الكريم وتأدية رسالتها السامية وبناء جيل يتحلى بأخلاق القرآن الكريم .

 

حضر التكريم رئيس مجلس إدارة جمعية مثاني الدكتور محمد أبا الخيل، يرافقه المدير التنفيذي لجمعية “مثاني ” لتحفيظ القرآن الكريم بدر بن طاهر العنزي.

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صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 29 مارس 2023 - 11:22 مساءً
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