أمير الحدود الشمالية يلتقي أهالي قريتي ابن سعيد والبكر بعرعر ويدشن مركز الدفاع المدني

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التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم، أهالي قريتي ابن سعيد والبكر، وذلك في إطار جولته التفقدية على مراكز وقرى وهجر المنطقة.

وعبر سمّوه عن سروره بهذه الزيارة والالتقاء بالأهالي، والاستماع لمطالبهم، والوقوف ميدانيًا على احتياجاتهم الخدمية والتنموية، منوهًا بما يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – من رعاية واهتمام ومتابعة لجميع المراكز والقرى والهجر في مختلف المناطق.

كما دشن سمّوه خلال جولته التفقدية مركز الدفاع المدني في قرية ابن بكر في مدينة عرعر، مستمعاً لشرح من مدير عام الدفاع المدني بالمنطقة العميد عبدالله بن أحمد الشهراني عن أعمال المركز الميدانية والإدارية، ونطاق المساحة التي يغطيها والآليات المحدثة والتقنيات المستخدمة.

ونوّه سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بالجهود التي يبذلها رجال الدفاع المدني في سبيل المحافظة على الأرواح والممتلكات، وذلك انطلاقًا مما توليه القيادة الرشيدة – أيدها الله – من اهتمام وعناية بسلامة المواطنين.