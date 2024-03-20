أمير الحدود الشمالية يهنئ بحصول جمعية “حياة لسرطان الثدي” على المراكز الأولى بالتوعية والتثقيف

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هنأ صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية جمعية “حياة لسرطان الثدي” بالمنطقة بحصولها على المراكز الأولى بالتوعية والتثقيف عن مرض السرطان من المركز الوطني للقطاع غير الربحي.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بالإمارة، رئيس مجلس إدارة الجمعية شعاع بنت حمدان الجعود, وأعضاء مجلس الإدارة، وعدداً من منسوبي ومثقفات الجمعية.

وأشاد سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بالجهود التي تقوم بها الجمعية في تعزيز أنماط الحياة الصحية تماشياً مع مبادرات منظومة الصحة ورؤية 2030، وتقديم المبادرات التوعوية لسرطان الثدي في إطار جهود الحكومة الرشيدة في مجال التنمية الصحية.

واطلع سموه على تقرير ملتقى “حياة الأول لسرطان الثدي” لعام 2023م ومخرجاته، الذي يستهدف التوعية والتثقيف بمرض سرطان الثدي من كل النواحي ومن خلال محاور وقائية وتوعوية وتأهيلية.