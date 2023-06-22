أمير الحدود الشمالية يوجه باستمرار العمل أثناء إجازة عيد الأضحى المبارك

المناطق_الحدود الشمالية

وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، الإدارات المعنية في الإمارة والمحافظات التابعة لها، باستمرار العمل طيلة إجازة عيد الأضحى وتيسير شؤون المواطنين والمقيمين، والنظر في طلباتهم وإنجاز القضايا والمعاملات وإنهائها وفق الأولوية ، وتيسير شؤون الحجاج في منفذ جديدة عرعر البري، والتأكد من تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن أثناء مرورهم بالمنطقة .

كما وجه سموه جميع الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية ذات العلاقة في توفير الخدمات كافة وتهيئة المتنزهات العامة، وتنظيم حركة السير وتقديم أفضل الخدمات، والانتهاء من تجهيز الجوامع التي ستقام فيها صلاة عيد الأضحى.

وأكد سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، وحرصهما على كل ما من شأنه خدمة المواطن والمقيم .