‏أمير الرياض‬⁩ يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز

المناطق_أشرف العصيمي

رعى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، حفل تخريج الدفعة الـ 15 من طلاب وطالبات جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، وذلك في الإستاد الرياضي بالجامعة.

وكان في استقبال أمير الرياض لدى وصوله مقر الحفل بالجامعة، الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج، ورئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن هلال الطلحي.

وأعرب أمير منطقة الرياض، عن سعادته بمشاركة أبنائه وبناته طلاب وطالبات جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز فرحتهم، منوهاً سموه بما لمسه من إنجازات وتنظيم في الجامعة.

وقال الأمير فيصل بن بندر : أنا سعيد أن أكون في هذه الجامعة التي تسير بخطى ثابتة إلى المستقبل وحققت الكثير وستحقق المزيد، مهنئاً الخريجين والخريجات بهذا الإنجاز، سائلاً الله لهم التوفيق في خدمة الدين والمليك والوطن.

واشتملت فقرات الحفل الرسمي على السلام الملكي، والقرآن الكريم ومسيرة الخريجين والخريجات، وكلمة الخريجين، التي ثمنوا فيها رعاية وتشريف سمو أمير منطقة الرياض لحفل تتويج مسيرتهم العلمية، معبرين عن فرحتهم وسعادتهم بنيل وقطاف ثمرة الجهد الذي بذلوه، واستمروا عليه طلبًا للعلم والمعرفة وخدمة للوطن والقيادة.

ثم أدى الخريجون والخريجات القسم، وشاهد سموه والحضور عرضاً مرئياً عن جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز.

كما ألقى رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن هلال الطلحي، كلمة بهذه المناسبة، رفع فيها الشكر والعرفان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله-، على كل الدعم والاهتمام الذي يوليانه للتعليم والبحث والابتكار.

وثمن الطلحي، لسمو أمير منطقة الرياض رعايته حفل التخرّج، معرباً عن سعادته وتقديره لحضور سموه لهذا المناسبة.

وقال : إنها المناسبة الفارقة تتجدد سنوياً في مسيرة الجامعة وفي مسيرة الطلاب والطالبات الذين يجنون ثمرة الاجتهاد والمثابرة، ويقفون على مشارف مرحلة جديدة من مراحل الحياة بعد أن قضوا سنوات في التحصيل العلمي ينهلون خلالها المعرفة من منابعها الأصيلة، محفوفين في ذلك بعطاء واهتمام أعضاء هيئة التدريس في الجامعة، الذين ندبوا أنفسهم لخدمة العلم، وإفادة طلبته وصولاً إلى كل جديد ينفع المجتمع، ويسهم في التنمية الوطنية بعون الله تعالى، مشيراً إلى أنه يتم الاحتفاء هذه الليلة بتخريج عدد من خريجي مختلف التخصصات والبرامج.

وأعلن رئيس الجامعة خلال الحفل تخرج الدفعة الـ 15 من العام الدراسي 1444 هـ – 1445هـ.

كما أشتمل الحفل على أوبريت وطني قدمه مجموعة من طلاب وطالبات الجامعة وفي النهاية التقطت الصور التذكارية.