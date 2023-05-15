أمير الرياض: “حي الملك سلمان” محفز للنمو السكاني ويرفع جودة الخدمات الأساسية

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أكد أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أن إعلان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إطلاق تسمية “حي الملك سلمان” على حيّي “الواحة” و”صلاح الدين” بالرياض، يبرز ما قدمه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال توليه إمارة منطقة الرياض لأكثر من 5 عقود، من تطوير وتنمية شاملة.

وأوضح أن هذا المشروع يحمل اسمًا غاليًا على الجميع، كما أن تحقيق مستهدف رفع معدلات جودة الخدمات الأساسية والأنشطة الترفيهية والترويجية وتطويره وخلق هوية عمرانية ومعمارية للمرافق العامة في الحي، سيكون إضافة مهمة للعاصمة، ومحفزًا للنمو السكاني والاقتصادي فيها.

وأشاد بتوظيف نمط العمارة السلمانية في المرافق العامة في الحي، ووضع هوية خاصة بالمكان، ما يعكس عمق الهوية المحلية من خلال مزج روح الأصالة والتراث بالحداثة في آن واحد، وهو الأمر الذي ارتكزت عليه العمارة في الرياض إبان تولي خادم الحرمين إمارة الرياض.

وكان ولي العهد قد أعلن، في وقت سابق اليوم الأحد، إطلاق تسمية “حي الملك سلمان” على الحيّين وتطويرهما، في خطوة تهدف لرفع جودة الخدمات الأساسية والأنشطة الترفيهية.