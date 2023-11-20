أمير الرياض يرعى توقيع اتفاقيات تعاون بين جمعية “إنسان” ومؤسسة أوقاف الشاكرين

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رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، توقيع اتفاقيات تعاون مجتمعية بين الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام (إنسان)، ومؤسسة أوقاف الشاكرين لخدمة المجتمع، بهدف المساهمة في توفير 100 وحدة سكنية لمستفيدي “إنسان” وإنشاء 4 مقرات لفروع الجمعية في عدد من محافظات المنطقة.

ووقع الاتفاقية من جانب جمعية “إنسان” مدير الجمعية محمد بن سعد المحارب، ومن جانب المؤسسة عضو مجلس الأمناء سلامه بن سعيدان.

وتضمنت الاتفاقية الأولى تبرع أوقاف الشاكرين ببناء 4 مقرات لفروع الجمعية في كل من محافظات “الرين، والقويعية، والمزاحمية، وحوطة بني تميم”، فيما تضمنت الاتفاقية الثانية توفير 100 وحدة سكنية لأسر الجمعية في المحافظات المذكورة ممن ينطبق عليهم برنامج الإسكان التنموي.

ونوه الأمير فيصل بن بندر، بالجهود المشتركة التي من شأنها استثمار الامكانيات والقدرات من الجانبين بما يحقق التكامل وينفع المجتمع ويخدم اليتيم وأسرته، مقدماً شكره لأوقاف الشاكرين على جهودهم في خدمة المجتمع والمساهمة في بناء وحدات سكنية لأسر الجمعية.

وأكد أن القيادة الرشيدة حرصت على تقديم كل ما من شأنه تيسير ودعم العمل الخيري وحوكمته والعمل به وفق رؤى مدروسه وخطط واضحة المعالم.

من جانبه، ثمن المحارب، لسمو أمير المنطقة رعايته الكريمة لتوقيع اتفاقيات الجمعية، وحرصه على تطوير عملها وتلمس احتياجات أبناء وأسر الجمعية، ودعمه المستمر لبرامج ومبادرات الجمعية لتجويد حياة المستفيدين.

فيما أشار بن سعيدان، إلى أن الشراكة مع الجمعية تأتي مكملة لجهود “أوقاف الشاكرين” في إطار إستراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية التي ترتكز على شراكات واسعة النطاق لتفعيل إستراتيجية الخدمة المجتمعية وفق رؤية المملكة 2030.

مما يذكر أن الاتفاقية الثانية الموقعة بين الأطراف تأتي استنادًا للاتفاقية المبرمة بين المؤسسة ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، على أن تكون قيمة الوحدة السكنية مناصفة بين الجمعية وأوقاف الشاكرين.